Indycar: Grosjean s’offre encore une première

Le pilote franco-suisse Romain Grosjean va participer pour la première fois à une course sur circuit ovale aux Etats-Unis ce week-end, après avoir dit qu'il ne s'essaierait pas à ce genre de tracés en raison de leur dangerosité.

Romain Grosjean s’apprête à vivre une grande première dans sa carrière de pilote sur le circuit l'ovale de Madison aux Etats-Unis. Alors qu’il avait confié ne pas vouloir disputer de courses sur ce type de circuits, le Français annonce ce vendredi sa participation dans un tweet: "Je pars pour St. Louis."



Grosjean, 35 ans, fait cette année ses débuts dans le championnat américain de monoplaces Indycar après une longue carrière en Formule 1, ce qui lui vaut donc le statut de "rookie".

Ce championnat se dispute sur des circuits dits routiers, ressemblant à ceux de F1, mais aussi sur des circuits ovales, comme celui des célèbres 500 Miles d'Indianapolis auxquels Grosjean n'a pas participé à la fin mai. Depuis ses débuts, le pilote a brillé en Indycar avec deux deuxièmes places dont l'une le weekend dernier sur le circuit d'Indianapolis mais dans sa version "routière".

Aucune expérience sur un circuit ovale

Sa seule expérience sur un ovale se limite à des essais sur ce même circuit de Madison fin juillet. "C'est tellement différent des autres types de courses auxquelles j'ai participé jusqu'à présent", a souligné Grosjean dans un communiqué diffusé par l'Indycar.



"Sur des ovales, c'est la voiture qui fait le travail et vous contrôlez la vitesse. C'est un sentiment un peu étrange" a-t-il ajouté. Ces circuits sont le théâtre d'accidents souvent impressionnants, et parfois mortels, en raison des vitesses élevées atteintes par les monoplaces et le fait qu'elles heurtent directement les murs de protection en cas de sortie de piste.



Romain Grosjean avait été victime pour son dernier Grand Prix de F1 l'an dernier à Bahreïn d'un accident extrêmement violent alors qu'il courait pour l'écurie américaine Haas. Il était sorti du brasier de sa voiture quasiment indemne mais brûlé aux mains.