Le pilote irlandais WRC Craig Breen s'est tué lors d'une reconnaissance du rallye de Croatie

Craig Breen, pilote irlandais de 33 ans évoluant en WRC, est mort ce jeudi lors d'une reconnaissance avant le rallye de Croatie. C'est son équipe Hyundai qui a annoncé la nouvelle.

Le pilote irlandais Craig Breen, engagé dans le championnat du monde des rallyes WRC, s'est tué lors d'une reconnaissance du rallye de Croatie prévu du 20 au 23 avril, annonce ce jeudi son équipe Hyundai Motorsport. Il était âgé de 33 ans. Son co-pilote et compatriote James Fulton, présent dans la voiture au moment du drame, est indemne. L'écurie du constructeur sud-coréen précise qu'il ne fera "aucun autre commentaire pour le moment".

L'accident s'est produit peu à la mi-journée, près de Lobor au nord de Zagreb. Selon le média local Zagorje International, le véhicule se trouvait sur une petite route de type départementale lorsqu'il a quitté la chaussée avant de heurter un poteau en bois. Le choc se serait produit à l'avant-gauche de la voiture, ce que semble confirmer une photographie prise sur les lieux.

"La famille WRC est choquée et attristée d'apprendre le décès de Craig Breen. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux amis de Craig en ce moment incroyablement triste", peut-on lire dans un tweet du compte officiel du championnat du monde WRC. "Au nom de la FIA, j'adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Craig Breen, a écrit le président de la Fédération internationale de l'automobile Mohammed Ben Sulayem. Nos pensées et nos prières vont à ses proches et à la communauté du rallye en ce moment difficile".

Touché par un drame en 2012

Craig Breen devait uniquement disputer une partie des épreuves WRC cette saison. Il avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l'année, en février.

Sa carrière en WRC débute en 2009, au volant d'une Ford Fiesta au Portugal. Il marque ses premiers points en 2012, grâce à une sixième place au rallye d'Espagne. La même année, il est victime d'un accident lors d'une épreuve du rallye Targa Florio en Sicile. Son co-pilote gallois Gareth Roberts y perd la vie.