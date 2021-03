Mort de l'ancienne pilote et présentatrice de Top Gear, Sabine Schmitz

A 51 ans, l'ancienne pilote automobile allemande Sabine Schmitz est décédée. Elle était célèbre pour avoir remporté à deux reprises les 24 Heures du Nürburgring et pour ses participations à l'émission britannique, Top Gear.

Elle était surnommée "la reine du Nürburgring" pour avoir remporté à deux reprises les 24 Heures du Nürburgring (1996 et 1997), une des plus exigeantes et célèbres courses automobiles d’endurance, là où l'histoire se fait. A 51 ans, Sabine Schmitz est décédée après plus de trois années de bataille contre un cancer. Cette ancienne pilote allemande était également connue et appréciée du public en Angleterre pour ses apparitions régulières dans la version britannique de l’émission Top Gear diffusée sur la BBC.

De nombreuses personnalités et anciens collègues ou partenaires ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, dont Sophia Floersch, devenue en 2020 la première femme à concourir en Formule 3. "C’est une très triste nouvelle pour le sport automobile. Voir ses courses était inspirant et motivant. Mes profondes condoléances à sa famille", a réagi la pilote allemande de 20 ans.

"Une pionnière, une championne, la reine du Nürburgring. Sabine Schmitz était une membre unique et très aimée de la famille de notre sport, une force de la nature, une inspiration pour une nouvelle génération de passionnés de sport automobile. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis dans ce triste moment", a commenté la Formule 1 sur Twitter. "Repose en paix, toi qui étais une personne merveilleuse, puissante et hilarante", s'est ému, un des journalistes et animateurs de Top Gear. Le prochain épisode de l'émission sera dédié à Sabine Schmitz.