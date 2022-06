Moto: un concurrent français meurt au Tourist Trophy, la course la plus meurtrière du monde

L’édition 2022 de la Tourist Trophy de l’île de Man a été à nouveau endeuillée samedi avec la mort d’un concurrent français, Olivier Lavorel, en sidecar. C’est déjà le deuxième décès recensé cette année.

La Tourist Trophy de l’île de Man justifie sa funeste réputation. Souvent considérée comme la course la plus dangereuse du monde, cette épreuve moto recense 262 morts depuis sa création en 1907. L’édition 2022 a malheureusement déjà alimenté ce compteur.

Mercredi, le pilote gallois Mark Purslow, âgé de 29 ans, avait trouvé la mort lors des qualifications motos. Ce samedi, c’est un concurrent français qui est décédé.

Le pilote du sidecar dans un état critique

Olivier Lavorel, passager d’un équipage de sidecar, s’est tué d’un accident. Agé de 35 ans, il participait pour la première fois à cette épreuve. Son pilote, César Chanel a lui été grièvement blessé dans l’accident et a été transporté dans un état critique à l’hôpital de Liverpool. La course a été interrompue et n’a pas repris par la suite. Le Tourist Trophy, sur l’île de Man, s’est relancé cette année après deux années d’absence dues au Covi-19.