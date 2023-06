EN DIRECT - MotoGP (GP d'Italie): Bagnaia en pole, Zarco et Quartararo en quête d'un exploit

Vainqueur de la course sprint samedi, l'Italien Francesco Bagnaia, champion du monde en titre, s'élancera en pole position sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie, sixième manche du championnat du monde de MotoGP, dimanche sur le circuit du Mugello. La mission s'annonce en revanche difficile pour les pilotes français Johann Zarco et Fabio Quartararo, respectivement 8e et 15e. Départ de la course à 14h.

