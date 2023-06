MotoGP (Italie): la pole pour Bagnaia, encore une désillusion pour Quartararo

L'Italien Francesco Bagnaia, leader du championnat du monde de MotoGP, s'est adjugé la pole position du Grand Prix d'Italie samedi sur le circuit du Mugello. Le Français Johann Zarco termine 8e. Désillusion pour Fabio Quartararo, éliminé en Q1. Le Niçois s’élancera en 15e place sur la grille de départ.

La pole pour Francesco Bagnaia. L'Italien de chez Ducati, champion du monde en titre, a signé un chrono record lors des qualifications du Grand Prix d’Italie (1’44'’855), 6e manche du championnat du monde de MotoGP, ce samedi sur le circuit du Mugello. Le le leader du classement général s'élancera en première position devant l'Espagnol Marc Marquez et son frère Alex Marquez, lors de la course sprint ce samedi (15h). Alex Marquez rétrogradera de trois places dimanche (14h) en raison de sa pénalité écopée lors du GP de France. Déception pour le Français Johann Zarco qui n'a signé que le 8e temps de ces qualifications.

Quartararo dans le dur

La désillusion est encore plus grande pour Fabio Quartararo. Pas assez performant vendredi, le champion du monde 2021 est passé par les repêchages ce samedi matin. Mais le pilote français a encore déchanté. Il a été éliminé en Q1 et devra se contenter d’une très décevante 15e place sur la grille de départ. Après cinq manches au championnat du monde, Francesco Bagnaia est leader avec un point d’avance sur son compatriote italien Marco Bezzecchi. Johann Zarco et Fabio Quartararo sont respectivement 5eme et 9eme du classement.