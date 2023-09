EN DIRECT - MotoGP (GP de Catalogne): Bagnaia en pole, Zarco vise le podium

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en live commenté le GP de Catalogne, 11e manche du championnat de MotoGP. Favori pour la victoire, le champion du monde italien Francesco Bagnaia partira en pole position. Ce sera plus compliqué pour les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, respectivement 7e et 18e sur la grille de départ. Départ à 14h.