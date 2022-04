MotoGP: Quartararo triomphe au Portugal devant Zarco, superbe doublé français

A l'issue d'une course spectaculaire et maîtrisée, le champion du monde français Fabio Quartararo (Yamaha) a signé sa première victoire de la saison en MotoGP en s’imposant devant son compatriote Johann Zarco (Ducati) lors du Grand Prix du Portugal, dimanche à Portimao. Le Niçois revient en tête au championnat du monde.

Les Français sont de retour. Discrets depuis le début de la saison, Johann Zarco et surtout Fabio Quartararo ont remis les pendules à l’heure ce dimanche à l’issue d’un splendide Grand Prix du Portugal. A Portimao, c’est d’abord le pilote Ducati qui avait flambé en s’adjugeant la pole position samedi lors des qualifications. Mais ce dimanche, après un départ complètement raté qui a permis à Joan Mir de prendre les commandes de la course, c’est Fabio Quartararo qui a fait la loi.

Coup double pour Quartararo

Parti en 5eme position, le champion du monde a réalisé un départ canon avant d’avaler l’Espagnol dès le 4eme tour. La suite ? Une maitrise absolue du champion du monde qui a dominé la course jusqu’au 25eme et dernier tour, signant son premier succès de la saison en MotoGP devant Johan Zarco, à plus de 5’’.

Derrière le champion tricolore, Johann Zarco a résisté à Aleix Espargaro lors des deux derniers tours après avoir vu Joan Mir et Jack Miller, ses deux poursuivants à la lutte pour sa 2e place, s’accrocher et chuter ensemble à six tours de l’arrivée.

Au classement général, Fabio Quartararo fait la belle affaire en s’installant en tête à égalité de points avec l’Espagnol Alex Rins (69). Johann Zarco est 5eme avec 51 points. Prochain Grand Prix de MotoGP dans une semaine en Espagne.