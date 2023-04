MotoGP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP d’Espagne ?

Ce week-end, la MotoGP fait son retour avec le GP d’Espagne. L’occasion pour les pilotes de se retrouver pour le quatrième volet de la saison. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce GP en direct ?

Si la saison de MotoGP ne fait que commencer, les écarts au classement sont déjà bien présents. Après trois week-ends de course, Marco Bezzecchi est en tête du classement des pilotes avec 64 points et deux podiums dont une victoire sur les 3 premières courses de la saison.

Le pilote italien sur Ducati devance un autre Italien sur Ducati puisque Francesco Bagnaia, champion du monde en titre, est deuxième avec 53 unités. Tombé lors de la dernière course, Bagnaia espère profiter de ce GP d’Espagne pour renouer avec la victoire. De son côté, le pilote français Fabio Quartararo est plus à la peine en ce début de saison. Après 3 courses, le pilote Yamaha n’est que septième du classement avec 34 unités au compteur. A noter que lors du dernier GP des Amériques, le français a terminé sur le podium, à la troisième place. Pour le camp tricolore, Johann Zarco pourrait représenter les meilleures chances cette saison. Le pilote Ducati, qui court toujours après sa première victoire en MotoGP, est effectivement cinquième du classement avec un bilan de 44 unités, à seulement 3 points de la troisième marche du podium. Sur le circuit du GP d’Espagne, les cartes pourraient à nouveau être rebattus. Voyons comment suivre ce GP en direct !

GP d’Espagne : à quelle heure ?

Pour suivre ce GP d’Espagne sur le circuit de Jerez, rendez-vous ce dimanche 30 avril dès 15 heures sur les antennes de CANAL+. Pour la diffusion de ce nouvel opus de la saison 2022 / 2023, l’abonnement à une offre CANAL+ est plus que conseillé. En ce moment, la chaîne cryptée propose un package groupé permettant d’accéder à l’ensemble des diffusions du groupe en plus des chaînes de beIN SPORTS et d’Eurosport. Ce package est proposé au tarif de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

