MotoGP : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le GP de France ?

Après le GP d’Espagne, la MotoGP revient sur nos écrans. Pour la cinquième manche de la saison, les pilotes se retrouvent pour le GP de France. Découvrons ensemble comment suivre cette course.

Pour Johann Zarco et Fabio Quartararo, il s’agit de l’évènement le plus attendu de la saison. Pour cette nouvelle manche, les pilotes de MotoGP se retrouvent au Mans pour le GP de France sur le circuit Bugatti.

S' il n’a pas encore gagné la moindre course en carrière malgré plusieurs podiums, Johann Zarco espère dompter le sort à domicile ce week-end. Auteur d’un début de saison compliqué, Fabio Quartararo aimerait bien pouvoir relancer la machine et venir jouer la gagne aux Ducati. Avant cette course, le classement des pilotes est largement dominé par le constructeur italien. A la manière de la domination des Red Bull en F1, Ducati affiche ses pilotes aux deux premières positions du classement. Francesco Bagnaia, titré l’an dernier, est en tête avec 87 unités au compteur. Il devance Marco Bezzecchi qui comptabilise 65 unités et 1 victoire pour deux podiums depuis le début de la saison. Après 4 week-ends de course, Quartararo est déjà décroché. Le pilote Yamaha, auteur d’un podium lors du GP des Amériques affiche déjà un déficit de 47 points sur Bagnaia. Sur sa Ducati, Johann Zarco fait un peu mieux avec 46 unités au compteur. Découvrons maintenant comment suivre ce GP de France en direct.

GP de France : à quelle heure ?

Ce GP de France sur le circuit du Mans est prévu ce dimanche dès 14 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous n'êtes pas encore abonné à une offre de la chaîne cryptée, c'est peut être le bon moment pour franchir le pas. Et pourquoi pas avec l'offre CANAL+ Sport proposée au prix de 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois. Une offre qui vous permet d'accéder à l'intégralité de l'offre CANAL+ mais aussi aux diffusions d'autres groupes comme beIN SPORTS et Eurosport.

