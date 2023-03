MotoGP : À quelle heure et sur quelle chaine voir le Grand Prix du Portugal ?

Ce week-end, la MotoGP fait son grand retour après plusieurs semaines de trêve. À l’occasion de la première de la saison, les pilotes se retrouvent pour le Grand Prix du Portugal. Dans cet article, on détaille ensemble l’heure et la chaîne pour suivre ce GP en direct !

Quelques semaines après la Formule 1, c’est la saison de MotoGP qui redémarre après des semaines d’intersaison. Titré il y a deux saisons, le français Fabio Quartararo a dû céder en fin de saison dernière face à l’armada Ducati et à son pilote star Francesco Bagnaia qui lui a donc ravi le titre. Pour cette première course de la saison, les pilotes se donnent donc rendez-vous sur le circuit Autodromo Internacional do Algarve.

Un circuit qui avait souri aux deux pilotes français l’an dernier à l’occasion de la cinquième manche de la saison. Car l’an dernier, le pilote Pramac Johann Zarco était parti en pôle après avoir validé le meilleur temps des essais qualificatifs. Mais malgré cette position préférentielle sur la grille de départ, c’est l’autre français Fabio Quartararo sur Yamaha qui avait levé les bras après 25 tours de course, devant Johann Zarco, validant un doublé pour les deux pilotes tricolores. Pour l’ouverture de cette nouvelle saison, les pilotes retrouveront donc ce circuit de 4 600 mètres et sa ligne droite de 970 mètres. Si vous souhaitez suivre le Grand Prix en direct, on vous détaille dans la partie suivante pour arriver à l’heure et la chaîne de diffusion pour l’extinction des feux.

GP du Portugal : comment suivre le MotoGP ?

Cette course est à suivre en direct ce dimanche dès 15 heures sur les antennes de CANAL+. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre CANAL+, le groupe propose plusieurs offres qui vous permettront de suivre ce GP du Portugal. A commencer par l’offre CANAL+ Sport qui donne l’accès à toutes les chaînes de CANAL+ mais aussi aux canaux de beIN SPORTS pour suivre encore plus de compétitions sportives. En ce moment, cette offre est proposée pour 34,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois.

