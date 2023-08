MotoGP (Autriche): Quartararo et Zarco plombés par une chute sur le sprint, Bagnaia s'impose encore

L'Italien Francesco Bagnaia, leader du classement de MotoGP, a empoché douze points en remportant ce samedi la course sprint du Grand Prix d'Autriche.

Et de quatre pour Francesco Bagnaia. Le leader du championnat du monde de MotoGP a remporté la course sprint du GP d'Autriche, samedi sur le Red Bull Ring. L'Italien s'est imposé avec sa Ducati devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati).

Quartararo pénalisé

La course n'a pas été brillante pour les Français. Fabio Quartararo (15e) et Johann Zarco (abandon au dernier tour) ont été pris dans une chute dès le premier virage. Six pilotes au total sont sortis de la piste lors de cet incident.

Pour ne rien arranger, Fabio Quartararo a ensuite été sanctionné d'un long tour de pénalité à sept tours de la fin pour une imprudence ayant provoqué la chute de Lorenzo Savadori.

Le week-end autrichien se poursuit dimanche avec la course prévue à 14h. Un week-end marqué par l'annonce du transfert en fin de saison de Johann Zarco, qui va quitter Ducati-Pramac en fin de contrat pour rejoindre Honda LCR.