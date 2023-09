MotoGP: chute spectaculaire au GP de Catalogne, Bagnaia blessé

Le champion du monde en titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) a chuté lourdement et a ensuite été percuté par le Sud-Africain Brad Binder (KTM) quelques secondes après le départ du Grand Prix de Catalogne, 11e manche sur 20 du championnat MotoGP.

Le leader du classement provisoire du championnat du monde Francesco Bagnaia, qui s'était élancé en pole position, est tombé tout seul après le virage 2: une perte de contrôle de la roue avant l'a envoyé voler par-dessus son guidon et il s'est ensuite fait rouler sur la jambe. Bagnaia, 26 ans, a été conduit au centre médical du circuit de Catalunya pour effectuer des examens.

Quelques secondes plus tôt, cinq pilotes étaient tombés dans le premier virage: l'Italien Enea Bastiannini (Ducati) a manqué son freinage à l'intérieur et a percuté le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), et ils ont ensuite entraîné dans leur chute l'Espagnol Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini) et les Italiens Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-Gresini) et Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46). Un drapeau rouge a été brandi dans la foulée pour que les secours puissent évacuer Bagnaia et nettoyer la piste avant un second départ.

Bagniaia et Bastianini n’ont eux pas pu reprendre ce nouveau départ. Les deux pilotes ont été transportés à l’hôpital de Catalogne pour y passer des examens. Johann Zarco a lui pu remonter sur Ducati-Pramac et suivre le deuxième départ de cette course mouvementée.