Moto GP en direct: suivez le Grand Prix d'Espagne

Quartararo prêt à se battre pour la victoire

"Mission remplie, même si je n'avais pas prévu d'être en première ligne à une demi-seconde de la pole", avait réagi hier Quartararo, actuel leader du championnat du monde, ajoutant: "Je ne sais pas ce qu'il nous manque autant sur un tour de qualification. Notre job était d'avoir un bon rythme et nous l'avions en FP3-FP4, je ne m'échapperai pas comme à Portimao, mais on se battra pour la victoire au milieu, peut-être à la fin de course. On sait exactement où il faut attaquer dimanche, on verra !"