MotoGP, GP d'Aragon en direct: Bagnaia en pole, Quartararo et Zarco visent la victoire

Même s'ils ne partiront qu'en 2eme ligne aux 5e et 6e positions, Johann Zarco et Fabio Quartararo espèrent briller au Grand Prix d'Aragon, 15e manche du championnat du monde de MotoGP. C'est l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), rival n°1 de Quartararo, qui s'élancera en pole position. Une course à suivre en live commenté à partir de 14h.

Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct le Grand Prix d'Aragon, 15e étape du championnat du monde de MotoGP. Francesco Bagnaia (Ducati) s'élancera en pole position. Johann Zarco et Fabio Quartararo partiront aux 5e et 6e places. Départ à 14h.