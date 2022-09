MotoGP (Aragon): la pole pour Bagnaia, Zarco et Quartararo en 2e ligne

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) s'est adjugé ce samedi la pole position du Grand Prix d'Aragon, 15e manche du championnat du monde de MotoGP. Les Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo (Yamaha) partiront en 2e ligne, aux 5e et 6e places.

Mais qui arrêtera Francesco Bagnaia ? Auteur d'une deuxième partie de saison impressionnante, le pilote italien a encore une fois brillé samedi lors des qualifications du Grand Prix d'Aragon, 15e étape du championnat du monde de MotoGP. L'Italien de chez Ducati a raflé la pole position devant Jack Miller (Ducati) et Enea Bastianini (Duvati-Gresini). Devant des tribunes clairsemées, Bagnaia, deuxième au général, a signé sur le MotorLand Aragon sa cinquième pole de la saison, battant au passage l'ancien record du circuit qu'il avait lui-même signé l'année dernière. "On a fait un super boulot, j'ai essyé de faire le tour parfait. On a tout ce qu'il faut pour faire une bonne course demain", a savouré Bagnaia au micro de Canal+.

Quartararo moins en vue

Petite déception pour les Français. Johann Zarco (Ducati-Pramac) s'élancera à la 5eme position en 2eme ligne juste devant Fabio Quartararo (Yamaha), 6eme sur la grille de départ. Moins en vue, le champion du monde niçois a connu une petite frayeur dans son dernier run et a fini par arraché une place en deuxième ligne.

Pour rappel, si Francesco Bagnaia est le pilote en forme avec quatre vicoires de rang, Fabio Quartararo occupe toujours la tête du championnat du monde avec 30 points d'avance sur l'Italien.