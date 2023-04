MotoGP (GP des Amériques): Bagnaia gagne le sprint, Quartararo chute

Parti en pole position, l'Italien Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du GP des Amériques ce samedi et se rapproche de Marco Bezzechi au classement général. Mauvaise journée pour les Français, avec la chute de Fabio Quartararo et la 11e place de Johan Zarco.

Francesco Bagnaia, champion du monde en titre de MotoGP, a remporté samedi le sprint du Grand Prix des Amériques, troisième manche de la saison de MotoGP, une victoire qui lui permet de se rapprocher du leader au général, Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 6e de la course.



Parti en pole position, Bagnaia s'impose devant les Espagnols Alex Rins (Honda-LCR) et Jorge Martin (Ducati-Pramac) et très loin devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), victime d'une chute peu avant la mi-course. Si le vice-champion en titre a pu repartir, il termine 19e. Au championnat, Bezzecchi ne compte plus qu'un point d'avance sur Bagnaia, un écart qui monte à 19 points avec l'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac), 3e au général mais seulement 11e à l'arrivée du sprint.

Bagnaia en pole pour la course dimanche

L'Italien avait décroché la pole position du Grand Prix moto des Amériques, loin devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco, seulement 7e et 9e des qualifications. Le champion du monde en titre MotoGP s'élancera aux Etats-Unis devant l'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR) et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) lors de la course principale dimanche (19H00).



Avec un chrono de 2 minutes 01 seconde et 892/1000, le Transalpin bat au passage l'ancien record du circuit détenu depuis 2022 par l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), seulement 12e des qualifications samedi après avoir chuté deux fois sur le tracé texan.