MotoGP (Valence): pas de miracle pour Quartararo, Bagnaia sacré champion du monde

Dans l'obligation de s'imposer lors du Grand Prix de Valence, tout en espérant que Francesco Bagnaia (Ducati) finisse au mieux 15e, Fabio Quartararo (Yamaha) n'a pu faire mieux que 4e ce dimanche. Insuffisant pour conserver son titre de champion du monde, décerné à son rival italien, deuxième l'an dernier.

Il fallait un exploit, et peut-être aussi un peu de chance. Malgré une bonne séance de qualifications et une meilleure place sur la grille de départ, Fabio Quartararo n'a pas pu faire mieux que 4e ce dimanche à Valence lors de la dernière course de la saison en MotoGP. Insuffisant pour espérer conserver sa couronne mondiale, qui atterrit sur la tête de Francesco Bagnaia (25 ans), champion du monde pour la première fois dans la catégorie reine, quatre ans après son titre en Moto 2.

Premier titre pour Ducati depuis 2007

Avec 23 points à combler avant le départ de la dernière course en 2022, la mission s'annonçait quasi impossible pour le Français sur sa Yamaha, puisqu'il devait s'imposer, tout en espérant que son rival italien finisse au mieux 15e. Or, El Diablo a été à la lutte jusqu'au bout avec le quatuor de tête pour jouer la gagne. Mais la victoire est finalement revenue à Alex Rins (Suzuki), devant Brad Binder et Jorge Martin. Quartararo termine finalement 4e, tandis que Bagnaia se contente du 8e rang, suffisant pour s'adjuger le premier titre de Ducati depuis 2007.

Après la deuxième place de l'Italien en 2021 derrière le Français, les rôles sont désormais inversés cette année. Avec 266 points, Bagnaia triomphe devant Quartararo (248 points), apparu en larmes à son arrivée.