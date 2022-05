MotoGP: la grosse frayeur de Zarco aux essais du Grand Prix de France

Lancé à plus de 280km/h, le pilote français Johann Zarco a mal négocié un virage et fait un tout droit dans le bac à graviers avant de retrouver la piste, ce vendredi au Mans lors des essais libres du Grand Prix de France. Une grosse frayeur heureusement sans conséquence à deux jours de la 7e manche du championnat du monde de MotoGP.

Johann Zarco a eu chaud. Très chaud. A deux jours du grand rendez-vous de l’année en MotoGP à l’occasion du Grand Prix de France dimanche au Mans, le pilote français a évité miraculeusement la chute lors des essais libres 2. Lancé à plus de 280 km/h, le natif de Cannes a freiné trop tard au premier virage et filé tout droit dans les graviers. Grâce à un sang-froid exceptionnel, il a réalisé un incroyable numéro d’équilibriste sur sa Ducati-Pramac, réussissant à ne pas chuter et à retrouver la piste après un dernier saut. Mais en retrouvant l’asphalte, Zarco a eu aussi eu la chance de ne croiser aucun pilote. La façon dont il se retourne juste après sa grosse frayeur montre qu’il a bel et bien échappé au pire.

"J'ai été inquiet"

"J’ai essayé de vite rattraper le temps perdu en essayant une trajectoire plus large, en tentant d’entrer plus vite dans ce virage 1, a-t-il expliqué sur Canal+. J’ai vu que ça n’allait pas le faire. Du coup j’ai redressé pour sortir. A très haute vitesse dans les graviers, je pensais que ça allait tenir mais la moto a commencé à bouger. Là j’ai été inquiet. J’ai essayé de ré-accélérer pour donner de la stabilité parce que ça fonctionne bien normalement dans les graviers. Mais la moto a commencé à bouger. J’ai espéré qu’en sortant sur l’asphalte, je n’allais pas reprendre un grip et me faire éjecter. Mais c’est passé. Ça fait du bien de ne pas chuter comme car ça aurait été vraiment une mauvaise chute."

Toujours en quête d’un premier succès en MotoGP, Johann Zarco a signé le 4eme chrono de cette 2eme séance d’essais libres. L’Italien Enea Bastianini a été le plus rapide. Fabio Quartararo a réalisé le 6eme temps.