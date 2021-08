Moto GP: la légende Rossi annonce sa retraite à l’issue de la saison

La légende du championnat du monde de Moto GP Valentino Rossi, 42 ans, prendra sa retraite à l'issue de la saison. Le pilote italien a annoncé sa décision lors d'une conférence de presse ce jeudi, en marge du Grand Prix de Styrie, en Autriche.

La Moto GP est de retour ce weekend à l’occasion du Grand Prix de Styrie en Autriche et les regards se tourneront vers Valentino Rossi. L’Italien, qui a remporté sept titres de champion du monde, a annoncé ce jeudi qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison, après 26 ans de carrière.



"J'ai décidé d'arrêter à la fin de la saison, a déclaré le pilote, neuf fois champion du monde dans différentes catégories. Hélas, je commence ma dernière moitié de saison comme pilote de Moto GP. C'est un moment difficile, assez triste. L'an prochain, ma vie va changer. Ça a été un très long voyage, mais vraiment très, très amusant", dit-il en conférence de presse. Cette saison, Valentino Rossi roule pour Yamaha-Petronas et pointe à la 19e place au classement avec 17 points.

La fin d'une légende

Valentino Rossi a remporté sept titres de champion du monde dans la catégorie reine: 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2008, 2009. Cette saison, il a été remplacé par Fabio Quartararo au sein de l’écurie type de Yamaha. Le Français est en tête du championnat avec 156 points, devant un autre Tricolore, Johann Zarco. Les deux seront une nouvelle fois à la lutte pour la victoire ce week-end en Autriche.