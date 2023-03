MotoGP: Marquez, opéré, évite la sanction de la FIM en Argentine

Sanctionné de deux 'long laps' pour le Grand Prix d’Argentine après avoir provoqué un violent accident au Portugal dimanche, Marc Marquez purgera sa peine lors de sa convalescence. L’Espagnol a été opéré ce lundi de la main droite et manquera le prochain week-end de course.

Plus que fautif sur le violent accident dimanche au Grand Prix du Portugal, entre sa Honda et Miguel Oliveira, Marc Marquez s’en sort quand même. Mais pas indemne pour autant. Ce lundi, Honda a officialisé dans un communiqué l’opération à la main droite de son pilote espagnol. Marquez a été aperçu la veille avec un plâtre déjà à cette main, une fois rentré au box après sa grossière erreur en piste au troisième tour de course.

Sa fracture du premier os métacarpien n’était qu’une ‘première’ sanction pour l’Espagnol, puisque la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a décidé suite au GP d’attribuer deux long laps obligatoires au numéro 93 lors du GP d’Argentine ce week-end… qu’il manquera suite à son opération.

Conséquence : l’Espagnol évite la sanction de la FIM, qui n’est, pour l’heure, pas transférée au prochain Grand Prix ou à la prochaine participation du pilote en compétition. La Dorna, organisateur de la MotoGP, a confirmé la situation puisque le document émis dimanche fait mention du "Grand Prix d’Argentine".

Un retour au GP des Amériques ?

Marc Marquez avait freiné trop tard dans le 3e virage du troisième tour de course et avait percuté de plein fouet sur le côté Miguel Oliveira. Le Portugais, qui rêvait de gagner cette course devant son public, a accepté les excuses du sextuple champion du monde. Mais il n’a pas manqué de demander, tout comme Jorge Martin, également blessé dans l’accident, plus de prudence de la part du trentenaire. Oliveira souffre quant à lui d’une forte contusion sur le haut de la jambe droite.

Marc Marquez pourrait revenir lors du Grand Prix des Amériques, l’un de ses favoris, qui se déroulera à Austin (Texas) du 14 au 16 avril prochain. Pourvu que la liste des blessés ne s’allonge pas d’ici-là.