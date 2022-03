MotoGP: pluie torrentielle, éclairs sur la piste, incantations... départ reporté en Indonésie dans des conditions folles

Le départ du Grand Prix d'Indonésie de MotoGP a été retardé à cause de la pluie et de l'orage ce dimanche matin sur le circuit de Mandalika. Les organisateurs ont vraiment tout tenté pour retrouver de meilleures conditions...

Le départ du Grand Prix d'Indonésie de MotoGP a été retardé ce dimanche matin en raison de conditions dantesques : pluie torrentielle, foudre, éclairs sur la piste... Prévu initialement à 8h (heure française), le départ a été repoussé à 9h15 et la course ne fera que 20 tours, au lieu des 27 prévus, sur le circuit de Mandalika (4,3 km).

Avant l'arrivée de la pluie, les organisateurs avaient déjà décidé de réduire la distance de course "pour des raisons de sécurité en raison des températures élevées", selon Franco Uncini, responsable de la sécurité des GP de la Fédération internationale. "Nous avons pris cette mesure pour préserver les conditions de la piste à cause de l'asphalte", a-t-il ajouté. Après avoir accueilli des essais de pré-saison en février, l'asphalte du nouveau circuit de Mandalika a été refait pour offrir plus d'adhérence, après des critiques des pilotes qui craignaient pour leur sécurité.

Marquez forfait après sa 4e chute du week-end avant la course

Face à la chaleur humide prévue, le fournisseur de pneus Michelin avait fourni d'autres pneus aux équipes pour mieux affronter les conditions. Mais depuis les premiers essais libres vendredi, plusieurs pilotes ont chuté, se plaignant notamment de ces pneus. Le sextuple champion MotoGP Marc Marquez a dû déclarer forfait après une nouvelle chute, la quatrième du week-end, lors de l'échauffement dimanche quelques heures avant la course. Il souffre d'une commotion cérébrale.

Alors que l'orage fait rage, la direction de course a indiqué que le GP n'aurait pas lieu si la piste n'était pas ouverte aux motos à 9h, heure française. En cas d'annulation ce dimanche, un report à lundi pourrait être envisagé. Pour tenter de faire cesser la pluie, les organisateurs ont vraiment tout tenté. Sur la piste, une femme, accompagnée d'un bol et d'un baton, s'est mise à chanter pour faire revenir le soleil. Ses chants et ses incantations ont été repris par le public. L'image a fait sourire les pilotes, dont le champion du monde français Fabio Quartararo, qui a signé samedi sa première pole position de la saison.