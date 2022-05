MotoGP: Quartararo et Zarco en deuxième ligne du Grand Prix de France, la pole pour Bagnaia

Déception côté tricolore ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de France de MotoGP. Fabio Quartararo et Johann Zarco ne sont pas parvenus à accrocher la première ligne tandis que les Ducati de Francesco Bagnaia et Jack Miller ont pris les deux premières places.

Tout le public réuni ce samedi sur le circuit Bugatti du Mans les attendaient en première ligne. Galvanisés par leurs grosses prestations lors des essais libres 3, bouclés aux première et troisième places, les supporters de Fabio Quartararo et Johann Zarco voyaient déjà leurs deux protégés s'élancer en première ligne, dimanche, lors du Grand Prix de France de MotoGP.

Pourtant, samedi après-midi, les Ducati de Francesco Bagnaia et Jack Miller leur ont joué un bien mauvais tour. En retrait pendant les premières minutes de cette Q2, l'Italien et l'Australien se sont rebellés quand il le fallait, à quatre minutes du terme de cette séance de qualifications. Se mettant l'un et l'autre sur orbite, ils ont pris tous les deux les premières places de cette séance. Bagnaia en a profité pour battre le record du tour en 1'30''450, tandis que Miller, vainqueur au Mans l'an passé, rêve de rééditer pareille performance.

Quartararo et Zarco en deuxième ligne

Derrière les deux hommes, Fabio Quartararo a longtemps bataillé pour accrocher la 3e place,synonyme de première ligne. Mais le pilote Yamaha a vu l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) le coiffer au poteau sur son dernier tour. Le leader du championnat du monde (89 points, 7 longueurs devant Espargaro) s'élancera donc en deuxième ligne, en quatrième position, dimanche lors de la course (à suivre en live commenté dès 13h30 sur RMC Sport), tout comme Johann Zarco (Ducati Pramac), 6e. Enea Bastianini (Ducati Gresini) sera, lui, intercalé entre les deux pilotes tricolores qui voudront mettre fin à dix ans d'attente. Aucun Français ne s'est plus imposé au Mans depuis Louis Rossi en 2012.

La grille de départ du Grand Prix de France :

1. Francesco Bagnaia (Ducati)



2. Jack Miller (Ducati)



3. Aleix Espargaro (Aprilia)



4. Fabio Quartararo (Yamaha)



5. Enea Bastianini (Ducati Gresini)



6. Johann Zarco (Ducati Pramac)



7. Joan Mir (Suzuki)



8. Alex Rins (Suzuki)



9. Jorge Martin (Ducati Pramac)



10. Marc Marquez (Honda)

