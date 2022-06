MotoGP: Quartararo triomphe devant Zarco, exceptionnel doublé français en Allemagne

Souverain, le leader du championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo, a remporté le Grand Prix d’Allemagne devant son compatriote Johann Zarco, dimanche à Sachsenring. Les deux pilotes français réalisent une magnifique opération au classement général.

Insatiables les pilotes français. Fabio Quartararo et Johann Zarco ont encore fait le show dimanche lors du GP d’Allemagne. A Sachsenring où il est toujours difficile de dépasser, les deux Tricolores ont fait la loi et surclassé la concurrence dans cette 10e manche du championnat du monde de MotoGP.

Partis aux 2eme et 3eme positions sur la grille de départ derrière le polemain italien Francesco Bagnaia, Quartararo et Zarco ont profité de la chute de l’Italien dès le 4eme tour pour faire la course en tête, sans jamais être inquiétés, et terminer aux 1ere et 2eme places. L’Australien Jack Miller complète le podium.

Zarco sur le podium du classement général

Le champion du monde et actuel leader du classement général signe sa 3eme victoire de la saison, la deuxième de rang après son succès en Catalogne. "Je toussais pendant la course, a commenté le Niçois sur Canal+. On a fait le choix du pneu medium à l’arrière, c’était risqué mais je suis très content."

Tout aussi comblé, Johann Zarco, toujours en quête d’une première vicoire dans la catégorie reine, a lui aussi été solide à la 2eme place : "Les derniers tours étaient très difficiles. J’ai essayé de rester avec Fabio, de revenir sur lui à la fin parce que je savais qu’il avait des pneu medium." S’il a finalement terminé à 4’’9 de Quartararo, Zarco réalise une magnifique opération au classement général. Alors qu’El Diablo s’envole en tête avec 172 points, soit 34 d’avance sur Aleix Espargaro, contraint à l’abandon en Allemagne, Zarco est désormais 3e avec 111 points. Prochain rendez-vous, dans une semaine aux Pays-Bas.