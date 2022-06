MotoGP (Allemagne): Quartararo et Zarco partiront en première ligne derrière Bagnaia

Sur le tracé du Sachsenring, Francesco Bagnaia a remporté les qualifications du Grand Prix d'Allemagne, dont la course est prévue dimanche à 14h. Fabio Quartararo s'est classé 2e, Johann Zarco a signé le 3e meilleur temps.

En pole, Francesco Bagnaia (Ducati) sera sous la menace immédiate des Français. Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) ont respectivement fait 2e et 3e des qualifications du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, samedi sur le tracé du Sachsenring, l'un des rares circuits où les pilotes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le départ de la course est prévu à 14h ce dimanche.

Avec son chrono en 1:19.931, Francesco Bagnaia a signé la 9e pole de sa carrière dans la catégorie reine, la 3e en 2022. Cette performance était prévisible, compte tenu de son excellente forme lors des essais de vendredi et de samedi matin.

Vainqueur du GP de Catalogne, Fabio Quartararo a échoué à 76 millièmes de son rival italien (1:20.007). "C'était vraiment une qualif' difficile. (...) Cette deuxième place, c'est parfait pour demain", a réagi le leader du championnat au micro de Canal+. Johann Zarco a lui aussi roulé dans le même dixième (1:20.030, +0.099). "Ça aurait été beau de faire la pole. Mais cette première ligne, dans des conditions un peu spéciales (la chaleur caniculaire, ndlr) et deux mecs un peu en forme, ça me comble entièrement", s'est-il satisfait. Aleix Espargaró, 2e au classement du championnat du monde, s'est classé à la 4e place.

Rins forfait

Victime d'une fracture du poignet gauche, causée par une chute au GP de Catalogne, Alex Rins (Suzuki) a dû déclarer forfait samedi. L'Espagnol avait pourtant reçu un avis médical favorable, ce qui lui a permis de prendre part aux essais libres de vendredi et de samedi matin. Mais avant le début des derniers tests, il a finalement préféré s'abstenir pour le reste du week-end. Son écurie a fait part d'une volonté "d'éviter d'aggraver sa blessure et d'assurer un retour complet dès que possible".

"Aujourd'hui, mes sensations à la main et au poignet sont plus mauvaises qu'hier, et j'ai senti que j'avais très mal lorsque j'essayais de faire un tour rapide, donc je ne me sens pas capable de concourir", a reconnu le pilote. L'objectif est désormais de revenir au GP des Pays-Bas, disputé le week-end prochain à Assen.

Marc Marquez, le seul pilote à s'être imposé sur ce circuit allemand, manque aussi à l'appel. Le sextuple champion du monde MotoGP, opéré plus tôt dans le mois pour la 4e fois au bras droit après une chute en 2020, reste forfait pour une durée indéterminée.