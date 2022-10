MotoGP : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Malaisie ?

Ce dimanche 23 octobre dès 9 heures, vous pourrez suivre le Grand Prix de Malaisie sur le Circuit international de Sepang. Cette course est à regarder en direct sur Canal+. Découvrez comment suivre le Grand Prix de Malaisie.

de Malaisie. Pour le moment, c’est l’italien Francesco Bagnaia qui est premier du championnat MotoGP avec Ducati. Derrière lui, on retrouve le pilote français Fabio Quartararo avec Yamaha. Enfin, à la troisième marche du podium s’est installé l’espagnol Aleix Espargaró avec Aprilia.

Offre Canal+ Regardez la MotoGP ! Profitez des offres Canal+ pour voir le Grand Prix de MotoGP ! J'en profite

On notera que Bagnaia a réalisé une remontée exceptionnelle dans le classement. Il ne reste que deux courses, celle de Sepang et Valence pour déterminer qui du français ou de l’italien sera le grand vainqueur cette année. Le circuit de Sepang possède une longueur de 5,5 km et la ligne droite la plus longue est de 920 mètres. La distance totale pour le Grand Prix est de 110 km.

Regardez le Grand Prix de Malaisie en MotoGP ce dimanche 23 octobre

Avant de suivre le Grand Prix de Malaisie ce dimanche à partir de 9 heures sur Canal+, vous pourrez profiter vendredi et samedi des essais libres et des qualifications sur Canal+ Sport 360. Pour suivre l’ensemble du programme des essais au warm-up sans oublier la course, l’offre Série Limitée de Canal+ est intéressante. Cette dernière vous donne accès aux différentes chaînes de Canal+, mais également à Netflix et beIN Sports. Avec cet abonnement facturé 29,99 euros par mois la première année, puis 40,99 euros par mois, vous pouvez suivre des contenus divers et variés chaque jour, allant de la dernière série Netflix comme Dahmer, en passant par les matchs de NBA sans oublier le Grand Prix de Malaisie ! Vous disposez par ailleurs d’un mois pour essayer l’abonnement.

Cliquez ici pour suivre le Grand Prix de Malaisie

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.