Ce week-end se déroule la quatorzième épreuve du championnat du monde de MotoGP™. La course se déroule à Saint Marin sur le circuit de Misano. MotoGP™ : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Saint Marin ?

Champion du monde en titre en MotoGP™, la catégorie reine, Fabio Quartararo est encore leader du classement général cette saison. Le pilote français compte 200 points grâce à 3 victoires et 7 podiums en 13 courses. Le dernier succès du pilote Yamaha remonte au 19 juin lors du Grand Prix d’Allemagne. Si Fabio Quartararo n’a plus gagné depuis, c’est parce que l’Italien Francesco Bagnaia revient comme une bombe. L’Italien de chez Ducati est dans une grande forme et a remporté quatre Grands Prix consécutifs, ce qui lui permet d’être troisième au classement général du championnat du monde de MotoGP™.

Entre les deux hommes est intercalé Aleix Espargaro, pilote Aprilia. Ce dimanche 4 septembre, la quatorzième course de la saison de MotoGP™ a lieu à Saint Marin. Le GP de Saint Marin se déroule à Misano, une course remportée par Pecco Bagnaia devant Fabio Quartararo l’année dernière MotoGP™ : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Saint Marin ?

Regardez le Grand Prix de Saint Marin en MotoGP ce dimanche 4 septembre

Le Grand Prix de Saint Marin de MotoGP™ a lieu ce dimanche 4 septembre et le départ de la course est prévu pour 14 heures. Pour suivre ce GP en direct, rendez-vous sur la chaîne CANAL+ qui retransmet l’événement en exclusivité. Pour suivre le GP de Saint Marin sur CANAL+, vous pouvez profiter du bon plan d’abonnement à CANAL+. L’adhésion est en promotion à 20,99 euros par mois la première année puis 24,99 euros par mois, avec le premier mois pour essayer et un engagement de 24 mois. Dans cet abonnement, vous bénéficiez des chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS sur tous vos écrans. De nombreux événements de sport sont à suivre avec cet abonnement CANAL+, comme l’intégralité des courses de MotoGP™ et de Formule 1™, la Premier League, le TOP14, mais aussi du cinéma récent, des séries, des documentaires et bien d’autres programmes de différentes natures.

