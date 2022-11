MotoGPTM : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Valence ?

La saison de MotoGPTM se termine ce dimanche à Valence. La lutte pour la troisième place du podium fait rage entre l’Espagnol Espargaro et l’Italien Bastianini. Ici, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Valence !

Francesco Bagnaia a pris la tête du classement avec 258 points, suivi de près par Fabio Quartararo et ses 235 points.

Le Français a connu des difficultés lors des derniers Grand Prix et a cédé la première marche du podium au pilote Ducati. Toutefois, c’est entre Espargaro et Bastianini que la rivalité sera la plus grande. En effet, les deux pilotes n’ont qu’un seul point d’écart. C’est donc le circuit rapide et technique de Valence qui va déterminer les lauréats de cette édition 2022. Ici, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le Grand Prix de Valence !

Regardez le Grand Prix de Valence en MotoGPTM ce dimanche 6 novembre

