Moto: le pilote espagnol Hugo Millan, 14 ans, meurt dans un accident en pleine course

Un jeune pilote de moto espagnol, Hugo Millan, a trouvé la mort lors d'une course pour adolescents ce dimanche, à seulement 14 ans.

Le pilote de moto espagnol Hugo Millan, 14 ans, est mort ce dimanche lors d'une course de jeunes sur le circuit de Motorland Aragon (près d'Alcaniz en Espagne), a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) dans un communiqué. "Après un grave accident lors de la Coupe européenne des talents (European Talent Cup) sur le circuit de Motorland Aragon, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du pilote Hugo Millan", a indiqué la FIM.



Millan est tombé de sa moto à 13 tours de la fin. Le pilote espagnol a tenté de se relever directement après sa chute mais n'a pas eu le temps de sortir de la piste. Une autre moto a alors percuté la sienne, le touchant à la nuque et au dos. Le drapeau rouge s'est immédiatement levé, stoppant la course. Après avoir reçu des soins d'urgence sur la piste, Millan a été transféré au centre médical du circuit.

Un nouveau deuil après Dupasquier

La Cuna de Campeones, école de pilotes qui a formé Millan, a déploré un accident "terrible" dans un communiqué. "Nous tenons à présenter nos condoléances à toute sa famille, ses amis et les membres de son équipe après cet événement tragique. (...) Qu'il repose en paix."

La Coupe européenne des talents est une des catégories de la FIM CEV, un championnat international pour les pilotes de moto adolescents, qui leur permet de progresser en vue d'intégrer le circuit professionnel. Le monde de la moto avait déjà été endeuillé en mai dernier lorsque le pilote suisse Jason Dupasquier, 19 ans, avait chuté mortellement au Grand Prix d'Italie de Moto3.