NASCAR: grosse bagarre entre deux jeunes pilotes après une course

Sam Mayer et Ty Gibbs, deux jeunes pilotes américains, ont échangé insultes et coups de poing après une course de Xfinity Series, la seconde division de la NASCAR aux Etats-Unis.

Il aurait fallu installer un ring de boxe pour les laisser s’expliquer. Ou une cage de MMA. Sam Mayer et Ty Gibbs, deux jeunes pilotes américains de 18 et 19 ans en sont venus aux mains après une course très tendue en Xfinity Series, une compétition considérée comme la seconde division de la NASCAR, le championnat automobile le plus populaire aux Etats-Unis. La scène s’est déroulée à Martinsville, en Virginie.

Insultes et coups de poing

Dans le final de cette course, Gibbs a été percuté à bord de sa Toyota par la Chevrolet de Mayer. Un accrochage qui leur ont fait perdre de précieuses places. Longtemps en lice pour la victoire, Gibbs n'a pu faire mieux que 8e. Mayer a terminé 5e.

L’atmosphère est alors devenue très, très tendue. Une fois sortis de leurs bolides, les deux hommes ont commencé à s’échanger des amabilités. Mayer a été le premier à pousser son adversaire, qui a répondu dans la foulée. Encore casqué, Gibbs a répliqué avec des insultes et en lui assénant plusieurs coups de poing. Ils ont dû être séparés par leurs équipes respectives et les membres de la sécurité.

"Il a juste craqué. Il n’y a rien eu d'horrible, ça fait juste partie du sport. Nous en avons parlé, nous sommes déjà passés à autre chose. Il m’a donné des coups de poings mais ça", a réagi Mayer auprès de NBC. Il s’en est sorti avec une coupure au front "J'étais juste frustré, a commenté Gibbs. Nous avons mené la course et on a fini par se retrouver contre la barrière. J’ai demandé à Sam pourquoi il avait fait ça. J’ai craqué. Mais j’espère qu’on en tirera des leçons."