Passionné de sport auto, Thibaut Courtois va lancer sa propre écurie de F4

Fan de sport automobile, Thibaut Courtois s’apprête à faire officiellement son entrée en Formule 4. Selon Marca, le gardien du Real Madrid est sur le point de créer son écurie TC Racing. Cette équipe pourrait même participer à quelques courses durant la saison en cours.

À 31 ans, Thibaut Courtois dispose d'un palmarès prestigieux. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, champion d’Angleterre avec Chelsea et de la Liga sous les couleurs des Madrilènes et de l’Atlético de Madrid, le gardien a quasiment tout gagné avec ses clubs.

Considéré comme un des meilleurs gardiens du monde, le Belge s’apprête à vivre une nouvelle expérience en dehors du football. Selon Marca, Courtois est sur le point de créer sa propre écurie dans le sport automobile. Non, le portier ne conduira pas une monoplace, mais va plutôt lancer une équipe qui s’appellera TC Racing et évoluera en Formule 4. Une compétition ayant essentiellement pour but de permettre aux pilotes de faire leurs premiers pas dans le monde de la course automobile, en espérant ensuite pouvoir gravir les échelons.

Bientôt les grands débuts sur la piste ?

Le média espagnol précise que Courtois travaille déjà à l'organisation de l'équipe. Des ingénieurs et des mécaniciens ont déjà été recrutés. Aucun pilote n’a encore été recruté, mais plusieurs candidats ont postulé. L’écurie pourrait même ne pas tarder à faire ses premiers pas en F4 puisque l’objectif est de prendre part à quelques courses durant la saison en cours.

Difficile de donner une estimation vu que l’équipe n’est pas encore totalement constituée. Les Emirats arabes unis et l’Espagne sont des possibilités. Le championnat de F4 où évoluera l’écurie reste aussi un mystère. Les choix s’offrant à TC Racing sont: la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Chine, l’Italie, le Japon, l’Espagne, l’Asie du Sud-Est, les Emirats arabes unis, l’Inde et le Brésil.

Un ancien pilote de F1 pour épauler Courtois

Pour l’épauler dans ce nouveau projet prestigieux, Courtois pourra compter sur une aide prestigieuse. Marca précise que l’ancien pilote de F1 Roberto Merhi donnera quelques conseils au Belge. L’Espagnol a roulé pour l’écurie Manor Marussia en 2015 et a pris part à 13 Grand Prix. Mehri a ensuite participé à quelques courses en Endurance, en Formule 2, et en Formule E.