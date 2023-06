Belgique: la provocation de la sœur de Courtois après le psychodrame en sélection

Alors que Thibaut Courtois a quitté le dernier rassemblement de la Belgique sur fond de psychodrame autour du brassard de capitaine, Valérie Courtois, la sœur du gardien belge, a lancé une grosse pique à l'attention de la sélection à l'occasion du mariage de son frère.

L'ambiance est à la fête pour la famille de Thibaut Courtois. Depuis dimanche et pendant trois jours, le gardien du Real Madrid fête son mariage avec Mishel Gerzig dans le sud de la France. Des célébrations qui aident le Belge à oublier le récent psychodrame autour du brassard de capitaine en sélection.

En l'absence de Kévin De Bryune, le portier aurait été déçu par le partage du brassard et avait quitté le rassemblement des Diables Rouges avant le dernier match face à l'Estonie lors des éliminatoires de l'Euro 2024. "Choqué", le sélectionneur Domenico Tedesco avait rappelé qu'il entretenait "une bonne relation" avec Courtois, même si cet épisode l'a "surpris".

Valérie Courtois avec un brassard de capitaine lors du mariage de Thibaut Courtois en juin 2023. © Capture d'écran Instagram

La provocation de la soeur de Courtois

Le discours n'a pas du tout plu au principal intéressé, qui a accusé son sélectionneur d'avoir menti. "Je tiens à préciser que ce n'est ni la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de questions liées au vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le rendre public. Je suis profondément déçu, mais je tiens à préciser que les commentaires de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité", avait-il écrit sur Instagram.

Et même en pleines festivités pour son mariage, l'affaire du brassard refait surface... à cause de sa soeur. Valérie Courtois, ancienne joueuse belge de volley qui a évolué à Paris, est apparue sur la piste de danse... avec un brassard de capitaine. Un clin d'oeil qui ne risque pas de passer inaperçu du côté de la Fédération et du sélectionneur.