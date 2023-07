Quatre ans après Anthoine Hubert, le jeune pilote néerlandais Dilano van 't Hoff meurt dans un accident à Spa-Francorchamps

Dilano van 't Hoff, pilote néerlandais de 18 ans pour l'écurie MP Motorsport, est mort samedi dans un accident survenu en pleine course à Spa-Francorchamps.

Nouveau drame à Spa-Francorchamps. Le pilote néerlandais Dilano van 't Hoff, de l'écurie MP Motorsport, est mort ce samedi après avoir été victime d'une violent accident de course. Le jeune homme de 18 ans participait à la deuxième course d'une manche du championnat Formula Regional European Championship by Alpine (catégorie F3). Son décès a été communiqué par l'organisation du circuit belge et confirmé par son équipe.

"Nous sommes dévastés par la perte de l'un de nos plus brillants talents néerlandais, qui a apporté tant d'énergie à notre équipe pendant les années où il a couru avec nous. Dilano faisait partie de notre famille de course depuis ses débuts dans le sport automobile avec MP en 2021, écrit l'écurie dans un communiqué. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Dilano et à ses proches, et nous leur apportons tout notre soutien, ainsi qu'aux membres de notre équipe qui ont perdu non seulement un pilote, mais aussi un ami".

"Dilano est mort en poursuivant son rêve d'atteindre le sommet du sport automobile, a déclaré Stefano Domenicali, patron de la Formule 1. Avec l'ensemble de la communauté du sport automobile, nos pensées vont à sa famille et à ses proches".

Similaire à l'accident mortel d'Anthoine Hubert

L'accident est survenu durant l'avant-dernier tour de la course, qui se disputait sous la pluie et avec une visibilité réduite. Selon les images officielles diffusées en direct, l'accident mortel semble s'être produit après une première sortie de piste d'une autre monoplace en haut du célèbre Raidillon de l'Eau Rouge.

Les circonstances exactes demeurent à établir, compte tenu notamment du manque de visibilité sur les images officielles. Mais des images tournées par un spectateur montrent une monoplace orange, comme celle de Dilano van 't Hoff, se retrouver en travers de la piste et être ensuite violemment percutée par une autre voiture. Le drapeau rouge a été rapidement agité, puis la course définitivement arrêtée. Dilano van 't Hoff se trouvait alors à la 19e place.

L'accident rappelle celui d'Anthoine Hubert, qui a perdu la vie en août 2019 sur ce même circuit lors d'une course de Formule 2. Sa monoplace avait tapé le mur, avant de revenir sur la piste. Il avait alors été violemment percuté par un concurrent. Le drame avait provoqué une modification d'une barrière de pneus au sommet du Raidillon, secteur du circuit régulièrement décrit comme excessivement dangereux.

Dilano van 't Hoff avait réussi ses débuts dans les catégories inférieures du sport automobile, en remportant notamment le championnat espagnol de F4 en 2021 avec MP Motorsport.