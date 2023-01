Dakar 2023: cinquième sacre pour Al-Attiyah qui s’impose devant Loeb, Benavides triomphe en moto

Sans surprise, le Qatari Nasser Al-Attiyah s’est adjugé la victoire finale, la 5e de sa carrière, lors de la 45eme édition du Dakar dimanche à Dammam, en Arabie saoudite. Le Qatari a devancé le Français Sébastien Loeb. Dans la catégorie moto, l’Argentin Kevin Benavides a triomphé pour la deuxième fois après sa victoire en 2021

Trop fort Nasser Al-Attiyah. Le pilote qatari a signé sa cinquième victoire au Dakar, dimanche à l’issue de la 14eme et dernière étape entre Al-Hofuf et Dammam, en Arabie saoudite. Vainqueur en 2011, 2015, 2019 et 2022, le pilote Toyota ajoute à 52 ans une nouvelle ligne à son prestigieux palmarès. Vainqueur de trois étapes, il a devancé de plus d'une heure le Français Sébastien Loeb (Hunter BRX-Prodrive), auteur d’un Dakar de toute beauté, avec six victoires d’étapes. L'ancien champion WRC était trop loin de Nasser Al-Attiyah pour pouvoir vraiment le menacer dans le money-time. C'est un autre pilote tricolore, Guerlain Chicherit (Hunter BRX-CGK) qui a remporté la dernière spéciale ce dimanche. Derrière Al-Attiyah et Loeb, le Brésilien Lucas Moraes (Overdrive Toyota) complète le podium de cette 45e édition du Dakar.

Le Français Adrien van Beveren termine cinquième en moto

Il y avait plus de suspense du côté des motos. L'Argentin Kevin Benavides s'est imposé pour la deuxième fois dimanche à Damman en Arabie saoudite, à l'issue de 15 jours de bataille acharnée dans la reine des catégories. Le pilote de 34 ans, déjà vainqueur en 2021, a devancé sur le fil l'Australien Toby Price pour 43 secondes. L'Américain Skyler Howes termine troisième, le Français Adrien van Beveren, cinquième.

Dans une édition particulièrement serrée et marquée par l'abandon du tenant du titre, le Britannique Sam Sunderland, dès la première étape le 1er janvier, Benavides, deuxième du classement général pour 12 secondes au départ de la dernière étape, a remporté l'ultime spéciale de 136 km entre Al-Hofuf et Damman et repris 55 secondes à Toby Price l'ancien leader. A l'arrivée dimanche à Dammam après quasiment 45 heures de course et plus de 8.000 km parcourus dans le royaume ultra-conservateur, Benavides a devancé finalement l'Australien de 43 secondes.