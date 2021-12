Dakar: l’impact du Covid, le parcours, l’Arabie Saoudite, Castera fait le point

Le directeur du Dakar, David Castera, est revenu dimanche sur RMC sur le parcours de la prochaine édition, qui débutera le 1er janvier, et sur l’installation désormais durable de l’épreuve en Arabie Saoudite.

Le 1er janvier, le Dakar s’élancera en Arabie Saoudite pour la troisième année consécutive. Présent sur RMC ce dimanche, David Castera, le directeur de l’épreuve, a assuré qu’il n’était pas prévu de revenir en Afrique ou en Amérique du Sud, les continents qui ont accueilli le Dakar dans le passé.

"C’est un désert quatre fois grand comme la France donc on est en capacité d’organiser des parcours très différents pendant plusieurs années, a assuré Castera. Pour l’instant on est bien là-bas, ça se passe bien, on offre du beau sport, des beaux paysages et tant que ça dure on va pouvoir continuer."

Pour 2022, l’organisation a d’ailleurs concocté un parcours bien différent de la dernière édition. "C’était très caillouteux l’an dernier donc certains s’en sont plaints, a reconnu Castera. Donc on a essayé de leur faire une édition un peu moins caillouteuse, plus sableuse. (…) Il y a des dunes et du sable tous les jours et c’était un peu notre idée de base quand on a construit ce nouveau parcours."

Un engouement des participants malgré le Covid

Malgré le Covid, l’épreuve s’apprête donc à débuter avec plus de 1000 participants, un succès pour le Dakar. "On avait peur que la pandémie, la crise économique et sanitaire puisse impacter un peu mais pas du tout, il y a eu un effet contraire, a expliqué le directeur de la course. On peut penser que les gens veulent profiter à court terme de ce qu’ils peuvent faire et beaucoup ont décidé d’aller sur le Dakar cette année. Le deuxième facteur, c’est que les deux premiers Dakar qu’on a proposé en Arabie Saoudite ont donné le vrai goût du désert, on a retrouvé une autre dimension qui a beaucoup plus."

Chez les participants, Stéphane Peterhansel tentera de s’imposer pour la 15e fois, toutes catégories confondues, mais il devra faire avec la concurrence de Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb en autos.