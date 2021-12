Rallye WRC: Sébastien Loeb va participer au rallye de Monte-Carlo

A 47 ans, Sébastien Loeb va faire son retour au rallye WRC de Monte-Carlo, prévu du 20 au 23 janvier prochain, quelques jours après avoir participé au Dakar.

Sébastien Loeb fera une réapparition en championnat WRC en participant au Rallye de Monte-Carlo (20-23 janvier) au volant d'une Ford Puma Hybrid 1, a annoncé mardi dans un communiqué M-Sport Ford. L'écurie a par ailleurs confirmé l'inscription pour toute la saison 2022 à bord d'une autre Ford Puma Hybrid 1 d'un deuxième Français, Adrien Fourmaux (26 ans), qui a été l'une des révélations de l'année 2021. Loeb, 47 ans, neuf fois champion du monde WRC, a testé à plusieurs reprises ces dernières semaines la Ford Puma Hybrid 1. Sa dernière apparition en championnat WRC remontait au rallye de Turquie 2020 dont il avait pris la 3e place.

Enchaînement Dakar-Monte-Carlo

"A la suite de discussions avec Red Bull, nous avons tous les deux contacté Seb pour voir s'il serait intéressé à venir essayer les nouvelles voitures. Il l'était, il l'a fait et maintenant nous nous trouvons dans une position pour dire qu'il rejoindra l'équipe l'année prochaine! C'est fantastique de pouvoir amener un pilote aussi accompli chez M-Sport et je n'ai aucun doute qu'il est toujours capable d'un résultat fantastique tout en étant un mentor pour nos autres pilotes. Il a peut-être fallu plus de 16 ans pour que cet accord se concrétise, mais c'est formidable de le voir enfin se réaliser", a commenté Malcolm Wilson, directeur général de M-Sport, dans un communiqué.

Sébastien Loeb prendra le départ sur les routes monégasques seulement sept jours après la fin du Rallye Dakar, qui débute le 2 janvier prochain en Arabie Saoudite et qu'il disputera pour la première fois avec son nouveau copilote Fabian Lurquin. Les trois derniers pilotes à avoir inscrit leur nom au palmarès du mythique Monte-Carlo seront donc au départ fin janvier: le Belge Thierry Neuville, sacré en 2020, le Français Sébastien Ogier, qui a décroché cette année son 8e titre de champion WRC et détient le record de succès dans la Principauté (huit succès étalés entre 2009 et 2021), ainsi que Sébastien Loeb, lui-même vainqueur sept fois de l'épreuve entre 2003 et 2013.