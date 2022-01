Dakar: un pilote sérieusement blessé dans l'explosion d'un véhicule

Le directeur du Dakar, David Castera, a annoncé ce samedi qu'un pilote a été touché au mollet dans l'explosion d'un véhicule d'assistance de son équipe, Sodicars, survenue mercredi, avant le départ de l'édition 2022.

Un grave accident sur le Dakar. Un pilote participant au Dakar 2022 a été blessé jeudi au mollet par l'explosion de sa voiture d'assistance de l'équipe française Sodicars près de Jeddah (centre ouest). a été opéré en Arabie saoudite et doit être rapatrié en France, a annoncé ce samedi l'organisation du rallye-raid qui n'exclut pas un "acte malveillant". L'incident s'est déroulé mercredi alors que la voiture se rendait aux vérifications techniques d'avant-course.

"Il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours"

"Le pilote de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une opération. Son état est en cours d'amélioration (...). Son véhicule avait été brutalement arrêté par une soudaine explosion dont l'origine est toujours inconnue à ce stade. La police saoudienne s'est immédiatement rendue sur place et a commencé ses investigations, n'écartant aucune possibilité, y compris celle d'un acte malveillant", selon un communiqué de l'organisateur ASO.

Le pilote "a été opéré d'une grave blessure à la jambe", comme le rapporte David Castera, le directeur de la course à France TV. "Aujourd'hui (samedi) il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours".

Il est ensuite revenu plus précisemment sur le déroule de l'accident : "Un véhicule d'assistance de la Team Sodicars, en sortant de l'hôtel, a été immobilisé d'un coup, une explosion sûrement, et le véhicule a pris feu. (...) Il a une blessure très grave à la jambe. Il a été opéré aujourd'hui (samedi), il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours. On pense évidemment bien à lui en ce moment."

Une enquête en cours et la sécurité renforcée

Le directeur de la course confirme qu'une enquête est actuellement en cours pour connaître l'origine de cet incident: "Dans ce contexte, les autorités saoudiennes se sont mobilisées et mènent une investigation très poussée. Dans l'attente d'une réponse, on ne peut pas exclure un acte de malveillance, donc on a décidé avec les autorités d'augmenter très fortement les mesures de sécurité sur le rallye."

Le Dakar ainsi que les autorités saoudiennes ont décidé "de renforcer toutes les mesures de sécurité qui étaient déjà en vigueur les années précédentes et avaient été reconduites pour cette troisième édition du Dakar en Arabie saoudite. L’ensemble du parcours, les hôtels et les bivouacs bénéficieront donc d’une sécurité renforcée importante."