Rallye d'Estonie: Rovanperä, 20 ans, devient le plus jeune vainqueur en WRC

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté dimanche le Rallye d'Estonie, sa première victoire en Championnat du monde (WRC) qui fait de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire à 20 ans, 9 mois et 17 jours.

C’est un authentique exploit que vient de réaliser le Finlandais Kalle Rovanperä avec un succès record en Estonie dimanche. Âgé de seulement 20 ans 9 mois et 17 jours, il a écrit une page de l’histoire du championnat du monde des rallyes en devenant le plus jeune vainqueur d’une épreuve.

Après avoir été l'an dernier, pour sa première saison parmi l'élite, le plus jeune pilote à accéder au podium (3e en Suède), le jeune Kalle succède à un autre Finlandais, son patron chez Toyota Jari-Matti Latvala, qui avait 22 ans lors de sa victoire inaugurale en Suède en 2008.

Ogier accroît son avance au classement des pilotes

Rovanperä se relance bien après une première partie de saison en dents de scie. Après un début prometteur (4e du Monte-Carlo, 2e du Rallye Arctique en Finlande), Rovanperä menait le championnat après deux manches. Mais il a eu du mal à se remettre d'un accident dans la première spéciale du rallye suivant, en Croatie.

Il a ensuite terminé 22e au Portugal, 25e en Sardaigne, 6e au Kenya, et a retrouvé des couleurs sur des routes qu'il connaît bien pour y avoir fait ses classes avant de rouler en Mondial. En tête depuis jeudi soir et la première des 24 spéciales, Rovanperä devance les Hyundai de l'Irlandais Craig Breen et du Belge Thierry Neuville.

Le Français Sébastien Ogier (Toyota), quatrième - devant son premier poursuivant au championnat, le Britannique Elfyn Evans (Toyota) - accroît son avance en tête du classement des pilotes.