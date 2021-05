Rallye du Portugal: Sébastien Ogier sur le podium

Sébastien Ogier imperturbable ! Le Haut-Alpin a lutté tout le week-end au Portugal pour accrocher un résultat. C'est chose faite puisqu'il s'est hissé sur le podium ce dimanche. Coup double pour Toyota puisque son coéquipier Elfyn Evans a remporté la manche.

Rien n'était écrit ce week-end pour Sébastien Ogier, au rallye du Portugal. Le champion du monde en titre a terminé sur la troisième marche du podium après trois jours de lutte acharnée. Pénalisé dès vendredi par l'ouverture des spéciales, le Champsaurin a balayé le tracé toute la journée se retrouvant à la 7e puis 5e place du classement provisoire.

C'est avec détermination qu'il a attaqué les chronos le samedi, profitant en fin de journée de l'abandon sur casse mécanique du leader incontesté à ce moment, l'Estonien Ott Tänak. Ayant réussi à grappiller une place, Sébastien Ogier profitait de ce fait de course pour monter à la 3e place du provisoire pour ne jamais plus la lâcher.

Ogier reste en tête du championnat du monde

Ce dimanche, Elfyn Evans devançait son poursuivant Dani Sordo de 10 secondes. La bataille promettait d'être belle mais n'a jamais eu lieu. Le Gallois a frappé fort sur chaque spéciale, creusant l'écart avec son poursuivant. Si Ogier était assuré de sa 3e place, il restait la power stage à disputer, synonyme de points supplémentaires.

Et sur cette ultime confrontation, c'est Tänak qui était le plus rapide. Il empoche les 5 points bonus et Ogier en rafle 3. Au classement général du championnat du monde, Sébastien Ogier est en tête avec 79 points devant Elfyn Evans avec 77. Thierry Neuville ferme la marche avec 57 unités.

Prochaine manche WRC au début du mois de juin. Les pilotes seront au départ du Rallye d'Italie, en Sardaigne.