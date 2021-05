Villas-Boas va faire ses débuts en rallye WRC

Sans club depuis sa démission fracassante à Marseille, André Villas-Boas retrouvera la compétition au Portugal du 20 au 23 mai, mais en rallye. Le WRC a publié ce mardi une liste de 81 engagés où figure l'ex-coach de l'OM.

Trois mois après avoir démissionné de son poste d'entraîneur d'un OM complétement à l'arrêt, André Villas-Boas va retrouver la compétition... à très haute vitesse. Le technicien est l'un des 81 engagés du rallye WRC du Portugal, du 20 au 23 mai, dans la catégorie WRC3.

Sans club depuis son départ avec grand fracas du Vieux Port, Villas-Boas est un passionné de longue date de courses automobiles. En 2018, l'ancien entraîneur de Porto, Chelsea et Tottenham avait même pris le départ du Dakar avant d'abandonner.

Une passion automobile familiale

Sur les routes portugaises, Villas-Boas sera au volant d'une Citroën C3, accompagné d'un compatriote comme copilote, Gonçalo Magalhaes. Pour l'ex-coach olympien, la passion de la course automobile est une histoire familiale. Son père l'emmenait voir des Grands Prix de Formule 1 et des rallyes WRC lorsqu'il était jeune et son oncle a participé deux fois au Dakar (en 1982 et 1984).

Pour ses débuts en WRC, l'entraîneur voudra oublier son expérience malheureuse sur le Dakar, lorsqu'il avait dû être évacué en hélicoptère après une violente réception de saut, dans les dunes péruviennes. Villas-Boas sera en piste dès vendredi pour trois spéciales sur les routes d'Arganil, près de Coimbra.