Rallye: Sébastien Ogier sacré champion du monde pour la 8e fois

Le pilote français Sébastien Ogier s’est adjugé le 8e titre de champion du monde WRC de sa carrière, à l’issue du Rallye de Monza, ce dimanche en Italie.

Les calculs étaient assez simples. Pour triompher au championnat du monde WRC 2021, Sébastien Ogier devait marquer au moins 13 points ou terminer devant son rival gallois Elfyn Evans ce week-end lors du Rallye de Monza. En tête samedi avant les trois dernières spéciales de dimanche, le pilote Toyota n'a pas tremblé dans la dernière ligne droite. Et le Français s'est même imposé en Italie.

Son dernier titre ?

Avec cette victoire, la 4e de la saison, le pilote français s’adjuge un 8e titre de champion du monde. Il a été sacré en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et donc 2021. Il reste à un titre du record détenu par Sébastien Loeb, sacré neuf fois champion du monde WRC entre 2004 et 2012. Un record que l'Alsacien devrait garder encore longtemps.

Sébastien Ogier © ICON Sport

Car ce 8e triomphe de Sébastien Ogier devrait être le dernier de sa carrière. Le natif de Gap, qui fêtera ses 38 ans le 17 décembre, ne disputera plus de saison complète à partir de l'an prochain, mais seulement quelques manches choisies, et sans son copilote historique Julien Ingrassia, lequel prendra sa retraite. Sébastien Ogier a décidé de se consacrer à sa famille, à des épreuves d'endurance et à son rêve de participer aux 24 Heures du Mans.