Rallye: après sa brouille avec Elena, Loeb a trouvé son nouveau copilote

Le champion français Sébastien Loeb a choisi le copilote belge Fabian Lurquin pour remplacer Daniel Elena et l'accompagner sur le Dakar 2022 en Arabie Saoudite.

Sébastien Loeb a trouvé le successeur de Daniel Elena. Deux mois après avoir officialisé la douloureuse séparation avec son copilote historique, le nonuple champion du monde de rallye a annoncé avoir choisi le Belge Fabian Lurquin pour l'accompagner sur le Dakar 2022. "Son approche de la course et son expérience du terrain m’ont convaincu", a écrit mercredi le pilote français de l'écurie britannique Prodrive.

"La présentation du parcours du Dakar 2022, qui a eu lieu la semaine dernière, où la navigation aura toujours plus d’importance a définitivement scellé mon choix. Nous allons maintenant pouvoir commencer le travail avec Fabian et entamer un programme de préparation pour mieux nous connaitre afin d’être prêts pour le départ de cette épreuve mythique", a ajouté Sébastien Loeb.

Daniel Elena avait mal digéré la fin de sa collaboration avec Sébastien Loeb, et n'avait pas manqué de le faire savoir publiquement sur les réseaux sociaux. Le co-pilote monégasque de 48 ans n'avait pas apprécié d'être épinglé pour des erreurs de navigation lors du Dakar 2021 en Arabie Saoudite, dans lequel le duo avait dû abandonner au cours de la huitième étape.

Fabian Lurquin, 45 ans, accompagnait auparavant le Français Mathieu Serradori. Les deux hommes avaient pris la 44e place du dernier Dakar.

L'édition 2022 de l'épreuve, encore prévue en Arabie Saoudite, partira le 2 janvier à Hail et arrivera le 14 janvier à Jeddah. Le tracé proposera un parcours avec plus de sable, notamment dans le quart sud-est du pays, cette immensité de dunes surnommée le "Quart vide". Comme en 2021, les équipages découvriront la spéciale du jour juste avant le départ sur des tablettes électroniques, généralisées à toute la partie autos et camions et installées pour la catégorie élite des motos.