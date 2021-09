WRC, Rallye de l'Acropole: victoire de Rovanperä devant Tänak et Ogier

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), 20 ans, a remporté dimanche le Rallye de l'Acropole, 9e manche du Championnat du monde (WRC), devant deux champions du monde, Ott Tänak (Hyundai), sacré en 2019, et Sébastien Ogier (Toyota).

L'Estonien et le Français n'ont jamais pu aller chercher ou même seulement menacer Rovanperä ce week-end. Evoluant un cran au dessus, le jeune "Flying Finn" (Finlandais volant) a terminé en beauté par le meilleur temps dans la Power Stage (ES15), ce qui lui a permis de récolter cinq points de bonus.





Sébastien Ogier, en quête d'un 8e titre mondial, reste en tête du championnat, avec 180 points en neuf rallyes. Il a augmenté en Grèce son avance sur Elfyn Evans (136), Thierry Neuville (130) et Rovanperä (129) qui débutera la prochaine manche, en octobre en Finlande, le jour de son 21e anniversaire. "Je n'étais pas très à l'aise en arrivant ici, mais j'ai vu que ça se passait bien et j'ai attaqué de plus en plus. Je dois vraiment remercier l'équipe. J'espère que je serai aussi rapide en Finlande", a déclaré le héros du jour après avoir signé son 8e et dernier temps scratch du week-end.



"On ne pensait jamais gagner ici, on espérait une ou deux places sur le podium, c'est tout. Kalle a continué à progresser cette année, en tant que pilote et en tant qu'homme. C'était une performance solide de la part de toute l'équipe. Je suis très fier de tous mes pilotes", a réagi le team principal de Toyota, l'ex-pilote Jari-Matti Latvala.









Classement final du rallye de l'Acropole après l'ES15 dimanche:



1. Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN/Toyota Yaris) 3h28:24.6



2. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Hyundai i20) à 42.1



3. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Toyota Yaris) à 1:11.3



4. Dani Sordo-Candido Carrera (ESP/Hyundai i20) à 3:01.0



5. Gus Greensmith-Chris Patterson (GBR-IRL/Ford Fiesta) à 5:45.0



6. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota Yaris) à 6:42.7



7. Adrien Fourmaux-Renaud Jamoul (FRA-BEL/Ford Fiesta) à 6:54.4



8. Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai i20) à 8:41.1



9. Andreas Mikkelsen-Elliott Edmondson (NOR-GBR/Skoda Fabia) à 9:02.5 (1er catégorie WRC2)



...



11. Yohan Rossel-Alexandre Coria (FRA/Citroën C3) à 10:50.8 (1er catégorie WRC3)







Meilleurs temps dans les épreuves spéciales:



Rovanperä 8 (ES3, ES4, ES7 à ES10, ES13, ES15), Tänak 4 (ES2, ES6, ES12, ES14), Ogier 3 (ES1, ES5, ES11)







Classement de la Power Stage (ES15):



1. Rovanperä 5 pts



2. Evans 4 pts



3. Ogier 3 pts



4. Neuville 2 pts



5. Tänak 1 pt