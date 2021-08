WRC: Loeb de retour avec Ford en 2022?

Selon le média spécialisé DirtFish, des contacts ont été noués entre l’écurie Ford M-Sport et Sébastien Loeb, pour un retour du nonuple champion du monde des rallyes en WRC, dès l'année prochaine.

Sébastien Loeb pourrait-il faire un retour fracassant en WRC dès 2022? La rumeur enfle autour du nonuple champion du monde des rallyes, qui a quitté la discipline en 2020 depuis la fin de con contrat avec Hyundai. L’Alsacien participe cette année à la première saison de l’Extreme E avec l’équipe de Lewis Hamilton (Team X44) et se prépare également pour son sixième Dakar, qu’il disputera avec Prodrive et son nouveau copilote, le Belge Fabian Lurquin.

"Nous discutons c’est vrai, mais c’est tout ce que vous aurez de moi aujourd’hui", a lâché au média spécialisé Dirtfish le patron de l’équipe Ford M-Sport, Malcolm Wilson, confirmant des discussions avec le Français de 47 ans. L'ancien pilote Citroën avait pourtant affirmé en juillet dernier, au magazine britannique Autosport, n'être en discussion avec aucune des écuries actuellement engagées en WRC.

Au volant de la nouvelle Ford Puma Rally1

Son retour dans une discipline dont il a marqué l’histoire, avec neuf titres mondiaux consécutifs entre 2004 et 2012, se ferait à temps partiel. Et au volant de la nouvelle Ford Puma Rally1 – qui remplace la Ford Fiesta – et sa nouvelle génération de moteur hybride, utilisée la saison prochaine lors du Championnat du monde des rallyes.

Alors que Loeb avait décidé de poursuivre sa carrière en rallye-raid sans son copilote de toujours, Daniel Elena, les deux compères reformeront également leur mythique duo le temps d’une course lors du Rallye du Mont-Blanc (2-4 septembre), une épreuve du Championnat de France des rallyes, à bord d’une Peugeot 306 Maxi.