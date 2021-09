Superbike: le pilote espagnol Dean Berta Vinales est mort après un accident en course

Le jeune pilote espagnol Dean Berta Vinales (15 ans) est décédé après un accident en World Supersport 300, sur le circuit de Jerez (Espagne) ce samedi.

Le monde de la moto est encore endeuillé. Le Superbike a annoncé ce samedi après-midi la mort du pilote espagnol Dean Berta Vinales, qui n'avait que 15 ans. Cousin du pilote MotoGP Maverick Vinales, membre de l'équipe du père de ce dernier, a été impliqué dans un accident avec plusieurs pilotes au premier virage en World Supersport 300.

"Il souffrait de graves blessures à la tête et au thorax, explique l'organisation du championnat du monde. Les véhicules de secours sont aussitôt arrivés sur les lieux et il a été pris en charge sur la piste, dans l’ambulance ainsi qu'au Centre Médical du circuit. Malgré tous les efforts du personnel médical du circuit, le Centre Médical a annoncé que Berta Viñales a malheureusement succombé à ses blessures."

"La FIM (Fédération internationale de moto, ndlr), Dorna (promoteur) et le Circuito de Jerez-Angel Nieto adressent à sa famille, ses proches et à son équipe leurs plus sincères condoléances. Suite à cet incident, le reste du programme de la journée de samedi a été annulé", ajoute l'organisateur.

Le troisième décès d'un pilote moto en quatre mois

Il s'agissait de la première saison de compétition de Dean Berta Vinales dans cette catégorie. Il courait pour l'écurie Vinales Racing Team, dirigée par Angel Vinales, le père de Maverick. Un autre jeune pilote moto espagnol, Hugo Milan, 14 ans, avait trouvé la mort en juillet lors d'une course de la Coupe européenne des talents (European Talent Cup) sur le circuit de Motorland Aragon, également en Espagne.

En mai, le pilote suisse Jason Dupasquier, 19 ans, était mort après un accident lors des qualifications pour la course du championnat du monde de Moto3 du Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello (Italie).