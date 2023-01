Un ancien pilote de rallye meurt dans un accident de motoneige

L'ancien pilote de rallye Ken Block, qui compte 25 apparitions en WRC, est décédé lundi dans un accident de motoneige dans l'Utah à l'âge de 55 ans. Son engin lui est retombé dessus après une chute.

Le monde automobile pleure l'un des siens. Le pilote de rallye américain Ken Block (55 ans) a trouvé la mort ce lundi dans un accident de motoneige dans l'Utah, aux États-Unis. Après une chute, son engin lui est retombé dessus, le touchant mortellement. Selon le bureau du shérif du comté de Wasatch, cité par TMZ, Block, co-fondateurs de DC Shoes dans les années 1990, conduisait une motoneige vers 14 heures sur une pente raide lorsque le véhicule s'est soudainement renversé et a atterri sur lui.

Il a été déclaré décédé sur place en raison des blessures qu'il a subies lors de l'accident. "M. Block roulait avec un groupe mais était seul lorsque l'accident s'est produit, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué. Nous sommes attristés d'apprendre la perte de Kenneth et nos cœurs sont avec sa famille et ses amis si profondément touchés."

25 apparitions en WRC

Considéré comme l'un des pilotes de rallye les plus connus en dehors de l'Europe, plus pour ses vidéos que pour son palmarès, Ken Block avait une femme et trois enfants. Certaines de ses prouesses lors de gymkhanas ont été visionnées plus de 500 millions de fois.

Après avoir pratiqué le skateboard et le snowboard, il a découvert le rallye à l'âge de 37 ans en participant au Championnat national en 2005, avant de côtoyer les spécialistes de la discipline en WRC, où il compte 25 apparitions au volant d'une Ford. Il était entré six fois dans le Top 10, avec pour meilleur résultat une septième place au rallye du Mexique 2013.

Sa mémoire a d'ailleurs été saluée par les légendes du WRC. "Notre sport a perdu un grand homme aujourd'hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous. Repose en paix Ken", a écrit Ott Tänak, champion du monde 2019 sur Twitter. De son côté, Thierry Neuville se souvient d'un "vrai passionné et d'un véritable pionnier" qui a inspiré beaucoup de monde.