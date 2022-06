Asvel: "C’est le plus beau titre", l'immense bonheur de TJ Parker après le sacre en Betclic Elite

Au bout du suspense, Villeurbanne a été sacré pour la troisième fois de suite samedi soir dans sa salle de l'Astroballe en battant Monaco (84-82) lors du cinquième match décisif. Invité de RMC ce dimanche, TJ Parker a partagé sa joie.

Vingt-quatre heures après, l’euphorie n’est pas vraiment retombée. Nommé il y a deux ans à la tête de l'Asvel, le club contrôlé par son illustre frère Tony, TJ Parker en est déjà à deux titres de champion de France gagnés. L’an dernier, son équipe avait maté Dijon pour décrocher une 20e couronne nationale.

Samedi soir, dans sa salle de l'Astroballe, elle est venue à bout de Monaco (84-82), en prolongation lors d’un cinquième match décisif totalement fou. "J’en ai encore des frissons, on ne pouvait pas avoir un meilleur scénario. Oui, c’est le plus beau titre, a savouré TJ Parker ce dimanche dans le RMC Sport Show. On perd le premier match, on réagit, on perd à nouveau, et après on réagit encore. Et le match 5, gagner en prolongation dans cette ambiance, c’est le meilleur scénario."

"Tony vibre comme s’il était sur le terrain"

Si l’Asvel n'a pas franchement brillé en Euroligue (14e sur 15) malgré un début convaincant et a connu une élimination prématurée en Coupe de France (quarts de finale), la saison s’est donc terminée en beauté face à la Roca Team. "Il fallait être prêt, garder les joueurs à un haut niveau de concentration et ne pas montrer de stress. Des gens qui étaient dans le public m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'avaient jamais vécu autant d'émotions", a raconté le cadet de la fratrie Parker, fier d’avoir guidé le club rhodanien vers un 21e titre de champion de France.

"C’est un privilège d’être dans cette institution, on sait qu’on peut jouer le titre chaque année. On a assuré lors des deux premières années. Ça fait plaisir, Tony vibre comme s’il était sur le terrain. J’ai vécu ces moments quand lui était sur le terrain et que moi j’étais supporter. Il connaît le sport, il est à fond", a-t-il conclu sur l’antenne de RMC.