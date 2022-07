Bakset (qualifs Mondial 2023): les Bleus réagissent en écrasant la Hongrie

Battue vendredi par le Monténégro, l'équipe de France de basket a rectifié le tir en battant largement la Hongrie 81-40, ce lundi à Mouilleron-le-Captif (Vendée), lors de son dernier match de la première phase de qualification pour le Mondial 2023.

Une démonstration. Une correction, même. Battue vendredi par le Monténégro, l'équipe de France de basket a rectifié le tir en battant largement la Hongrie (81-40), ce lundi à Mouilleron-le-Captif (Vendée), lors de son dernier match de la première phase de qualification pour le Mondial-2023.

Privés de certains de leurs cadres vice-champions olympiques à Tokyo, les Bleus s'étaient fait surprendre 70-69 à Podgorica par les Monténégrins, essuyant leur premier revers dans la course au Mondial.

Deuxième phase en août

Les hommes de Vincent Collet ont parfaitement réagi face aux Hongrois grâce notamment aux 15 points du jeune Théo Maledon (21 ans), meilleur marqueur de la partie, après ses 16 points déjà face au Monténégro.

Premiers du groupe E et déjà qualifiés pour le second tour avant ce match, les Bleus se devaient toutefois de terminer sur un succès, les points du premier tour étant conservés lors du deuxième qui débutera fin août. Entretemps, les Français entameront leur préparation à l'Euro (1er-18 septembre) avec trois matches programmés début août, contre les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique.