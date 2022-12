Basket: 27 blessés dans l'effondrement d'une tribune d'un stade en Egypte

Au moins vingt-sept personnes ont été blessées samedi quand une partie d'une tribune s'est effondrée sur des supporters dans une salle de sport au sud du Caire pendant un match de basket-ball, selon le ministère égyptien de la Santé.

Au moins 27 personnes ont été blessées lorsqu'une partie des gradins s'est effondrée dans un centre sportif à l'ouest du Caire, où une vingtaine d'ambulances se sont précipitées sur les lieux et ont transféré les blessés dans les hôpitaux voisins, selon le ministère de la santé.

27 personnes blessées

L'incident s'est produit tard dans la nuit de samedi à dimanche au centre sportif international Hasan Mustafa dans la ville du 6 octobre, à environ 40 kilomètres de la capitale égyptienne, alors que des centaines de spectateurs assistaient à un match de basket-ball entre deux équipes locales.

"Selon un décompte préliminaire, 27 personnes ont été blessées", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Husam Abdelghafar, dans un communiqué, précisant que les autorités "ont envoyé 21 ambulances sur les lieux de l'incident". La Fédération égyptienne de basket-ball a décidé d'interrompre le match qui opposait deux équipes locales.

Les joueurs et les médecins des deux équipes au secours des blessés

Il a expliqué que les blessés "souffrent de fractures et d'hémorragies", mais que "les jours de la plupart d'entre eux ne sont pas en danger", et que 18 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital central de la ville du 6 octobre, et neuf autres à l'hôpital spécialisé voisin Shaykh Zayed.

À la suite de l'accident, dont les causes sont encore inconnues, le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, a "ordonné de relever le niveau de préparation dans les hôpitaux voisins et de fournir tous les types de services médicaux et d'urgence aux blessés à toute vitesse", selon le communiqué. Il a également "ordonné aux équipes médicales de différentes spécialités chirurgicales disponibles dans les hôpitaux environnants de se rendre" dans les hôpitaux vers lesquels les blessés ont été transférés, ajoute le rapport.

Les médias locaux ont diffusé des images de l'effondrement de l'un des murs de la salle de sport, expliquant que l'incident a eu lieu lors d'un match de basket-ball entre les équipes Al Ahly et Al Itihad d'Alexandrie. Ils ont également expliqué que les blessés ont été assistés par les joueurs et le personnel médical des deux équipes de basket-ball jusqu'à l'arrivée des ambulances.