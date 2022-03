Basket: Ali Traoré annonce sa retraite

L'international français Ali Traoré a annoncé sa retraite ce mardi matin, à l'âge de 36 ans et après vingt saisons professionnelles.

Très suivi sur son compte Twitter, sur lequel il se montre très actif (31.000 abonnés), Ali Traoré a choisi ce réseau pour annoncer ce mardi, aux alentours de 5h du matin, la fin d'une carrière entamée en 2001 du côté de l'ASVEL et achevée chez les Sharks d'Antibes, équipe de Pro B dont il portait les couleurs la saison dernière.

Un gros palmarès du basket français

Célèbre pour sa fameuse "papatte gauche", Traoré (2m05, 108 kilos) a arpenté les parquets français durant sa riche carrière, glanant deux titres de champion de France avec l'ASVEL (2002 et 2009) ainsi qu'une Semaine des As (2010), un titre de MVP français de Pro A toujours en 2010, une coupe de France avec Strasbourg (2015), trois Leaders Cup, avec le club alsacien (2015, 2019) et Monaco (2018). Il a également évolué à Quimper, Roanne, Le Havre, Nanterre et Limoges.

"Bomayé", son surnom, a également goûté au maillot bleu à 56 reprises entre 2009 et 2012, pour un total de 339 points. Il était de l'aventure tricolore en Lituanie, aux championnats d'Europe 2011, où les hommes de Tony Parker ont décroché une médaille d'argent.

Ali Traoré s'est également exporté sur les parquets européens, du Virtus Rome (Italie) à l'Alba Berlin (Allemagne) en passant par le Lokomotiv Kuban (Russie), l'Estudiantes Madrid (Espagne), Amchit et Byblos (Liban) garnissant son palmarès avec une coupe d'Allemagne remportée avec Berlin en 2013.

Ali Traoré était sans club depuis son passage à Antibes la saison dernière, mais il n'est pas resté éloigné des parquets très longtemps, puisqu'il s'est reconverti en tant que consultant pour la chaîne Monaco Info, où il commente les matchs de l'ASM.